«Склонить американских партнеров»: Туск высказался на тему обещаний НАТО по гарантиям безопасности Украине

«Если речь идет о гарантиях безопасности, которые должны предоставить европейские государства, то здесь есть конкретные вещи, очень конкретные данные, касающиеся количества солдат, техники, кто чем должен заняться и все очень хотели, чтобы прежде всего американцы увидели, что если Европа что-то обещает, то доставляет», — сказал чиновник.