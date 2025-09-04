Страны-члены Североатлантического альянса, говоря о гарантиях безопасности для Украины, желают склонить США к большему давлению на Россию. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров стран так называемой «коалиции желающих» в Париже.
«Если речь идет о гарантиях безопасности, которые должны предоставить европейские государства, то здесь есть конкретные вещи, очень конкретные данные, касающиеся количества солдат, техники, кто чем должен заняться и все очень хотели, чтобы прежде всего американцы увидели, что если Европа что-то обещает, то доставляет», — сказал чиновник.
Однако Туск не стал раскрывать подробности разговора участников встречи с президентом США Дональдом Трампом, сославшись на то, что общение проходило без СМИ и он обязан сохранить это в тайне.
Как писал сайт KP.RU, также глава киевского режима Владимир Зеленский, лично присутствовавший на встрече в Париже, заявил, что США оказывают поддержку в рамках гарантий безопасности для Украины, при этом конкретные детали и формат этой помощи назвать не смог.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о важности истощить Россию в экономическом плане. «Истощилка не выросла», — лаконично заключила дипломат.