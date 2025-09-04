Зеленский назвал неизбежным появление войск стран Европы на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал неизбежным появление вооруженных сил стран Европы на территории Украины. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.
«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине», — заявил Зеленский во время выступления.
Глава киевского режима также отметил, что пока трудно сказать, о каких именно европейских странах идет речь. По его словам, в настоящий момент также неизвестно, в каком именно количестве военный контингент стран-союзников будет направлен на Украину, но данные вопросы продолжают обсуждаться участниками «коалиции желающих».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, что 26 стран выразили готовность к отправке своих войск на территорию Украины.