Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал неизбежным появление войск стран Европы на Украине

Владимир Зеленский заявил, что пока сложно сказать, какие страны Европы смогут отправить свои войска на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал неизбежным появление вооруженных сил стран Европы на территории Украины. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.

«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине», — заявил Зеленский во время выступления.

Глава киевского режима также отметил, что пока трудно сказать, о каких именно европейских странах идет речь. По его словам, в настоящий момент также неизвестно, в каком именно количестве военный контингент стран-союзников будет направлен на Украину, но данные вопросы продолжают обсуждаться участниками «коалиции желающих».

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, что 26 стран выразили готовность к отправке своих войск на территорию Украины.