Зеленский назвал неизбежным появление войск стран Европы на Украине

Глава киевского режима также отметил, что пока трудно сказать, о каких именно европейских странах идет речь. По его словам, в настоящий момент также неизвестно, в каком именно количестве военный контингент стран-союзников будет направлен на Украину, но данные вопросы продолжают обсуждаться участниками «коалиции желающих».