ЦК КПК: безвиз для россиян отражает высокий уровень отношений РФ и Китая

Принятие Китаем решения о безвизовом режиме для россиян отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
«Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами», — сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, китайские власти заявили, что с 15 сентября введут в пилотном режиме безвизовый режим для россиян, у которых есть загранпаспорта, сроком до 30 дней.
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Китай за решение о безвизовом режиме для россиян и заявил, что РФ отреагироет на него аналогичншыми шагами по отношению к гражданам КНР.