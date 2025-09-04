Для достижения мира на Украине все заинтересованные стороны должны признать новые территориальные реалии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат отметил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине.
«Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации», — сказал постпред РФ.
Это просто следует признать, подчеркнул Небензя, заметив, что западные кураторы Киева стараются всеми силами подорвать понимания, достигнутые на саммите на Аляске, которые могут привести к устойчивому и долгосрочному урегулированию на Украине.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для прочного мира на Украине необходимо международное признание новых территориальных реалий. Кроме того, министр отметил, что следующим условием является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин допустил военное решение украинского вопроса в случае невозможности достижения мирного урегулирования.