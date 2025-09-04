Зеленский высказался о возможной отправке европейских войск на Украину

Встреча «коалиции желающих» состоялась сегодня, 4 сентября, в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «силы сдерживания» после прекращения огня на Украине пообещали направить туда 26 стран. При этом, к примеру, участвовавшие в переговорах премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что их государства отправлять войска не будут.