Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский высказался о возможной отправке европейских войск на Украину

Глава киевского режима назвал «неизбежным» появление на украинской территории западного военного контингента.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский назвал «неизбежным» появление на Украине западного военного контингента. Как передает РИА Новости, он высказался на эту тему на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

«Мы договорились, что Европа, безусловно, разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать, о каких государствах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — приводит информационное агентство слова главы киевского режима.

Встреча «коалиции желающих» состоялась сегодня, 4 сентября, в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «силы сдерживания» после прекращения огня на Украине пообещали направить туда 26 стран. При этом, к примеру, участвовавшие в переговорах премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что их государства отправлять войска не будут.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше