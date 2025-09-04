Шестаков: Беларусь надеется на полное восстановление сотрудничества со Словакией уже в скором времени

«Представители бизнеса, гуманитарной сферы активно взаимодействуют уже сейчас. Мы вновь можем убедиться, как много можно сделать друг для друга и как много тем нас объединяет. Это хороший и очень правильный пример для всего Европейского союза, как нужно выстраивать отношения в современном мире. Отдельно хочу отметить главный повод сегодняшнего мероприятия. Мы в Беларуси ценим то, с каким трепетом в Братиславе относятся к памяти о подвиге советского народа, который в 1944—1945 годах освобождал Центральную Европу от коричневой чумы. Эта борьба велась плечом к плечу с отважными словацкими партизанами», — сказал замминистра.