Шестаков: Беларусь надеется на полное восстановление сотрудничества со Словакией уже в скором времени

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь надеется на полное восстановление сотрудничества со Словакией уже в скором времени. Это отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на торжественном мероприятии по случаю 81-й годовщины Словацкого национального восстания и Дня Конституции этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Замминистра подчеркнул: «Мне приятно выступить на этом важном для белорусско-словацких отношений мероприятии — первом официальном протокольном приеме посольства Словакии в Минске за последние годы. Во многом возобновление активной деятельности дипломатического представительства мы связываем с фигурой уважаемого посла — известного словацкого политика, ученого и государственного деятеля Йозефа Мигаша. Он вернулся в Минск и вновь возглавил словацкое посольство. Мы сердечно приветствуем его в нашей стране».
«Мы также поддерживаем политику правительства Словакии, которое, несмотря на давление внешних сил и членство в ЕС и НАТО, последовательно отстаивает национальные интересы своей страны. В наше время это редкое качество — когда лидеры четко видят, что необходимо для благосостояния народа и безопасности государства, — отметил Евгений Шестаков. — Мы искренне надеемся на полное восстановление нашего сотрудничества уже в скором времени и дальнейшие практические шаги в этом направлении».
Евгений Шестаков подчеркнул, что на 2025−2026 годы намечена серия совместных мероприятий, включая контакты на высоком и высшем уровнях.
Он обратил внимание на контакт лидеров двух стран в рамках памятных мероприятий в Пекине.
«Представители бизнеса, гуманитарной сферы активно взаимодействуют уже сейчас. Мы вновь можем убедиться, как много можно сделать друг для друга и как много тем нас объединяет. Это хороший и очень правильный пример для всего Европейского союза, как нужно выстраивать отношения в современном мире. Отдельно хочу отметить главный повод сегодняшнего мероприятия. Мы в Беларуси ценим то, с каким трепетом в Братиславе относятся к памяти о подвиге советского народа, который в 1944—1945 годах освобождал Центральную Европу от коричневой чумы. Эта борьба велась плечом к плечу с отважными словацкими партизанами», — сказал замминистра.
«Мы с благодарностью вспоминаем участие в прошлом году по приглашению премьер-министра Роберта Фицо белорусской делегации в торжествах в Банска-Быстрице по случаю 80-летия Словацкого национального восстания. Мы рады, что лидеры наших стран в год 80-летия Великой Победы присутствовали на основных мероприятиях и в Москве, и в Пекине», — обратил внимание Евгений Шестаков. -0-