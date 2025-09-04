Небензя: для мира на Украине сторонам следует учесть территориальные реалии

Прочный мира на Украине может быть обеспечен, если все заинтересованные стороны будут учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
На заседании Генассамблеи ООН по Украине он заявил, что РФ готова урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.
«Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что новые территориальные реалии «просто следует признать».
Дипломат отметил, что союзники Киева на Западе не оставляют попыток подорвать наметившийся прогресс по Украине после недавнего саммита РФ и США на Аляске.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества выразил надежду, что договоренности, достигнутые на встрече с США на Аляске, станут основой для достижения мира на Украине.