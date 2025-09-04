Ричмонд
Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!»

Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский обеспокоен количеством избирательных участков в Италии, где их будет открыто 75.

"На каждый участок распределяют максимум 5000 бюллетеней. Итого имеем 375 тысяч бюллетеней для участков в Италии.

На последний президентских выборах во втором туре была достигнута максимальная цифра проголосовавших в Италии: 90 тысяч избирателей. Если и 28 сентября будет такая высокая явка, то останутся неиспользованными 285 тысяч бюллетеней.

Представляете, какие возможности для вброса, особенно, если учесть, что большинство участков практически не покрыты ни участием оппозиции в избирательных комиссиях, ни наблюдателями", написал Муравский в соцсетях.

