Молдавская полиция превратилась в бандитов, заявил Шор

По его словам, Молдавия перешла под внешнее управление Запада. «Вы видите, как перед выборами к (президенту Молдавии — ред.) Майе Санду приезжают хозяева из Франции, Польши, Бухареста, и открыто, на центральной площади столицы, агитируют за партию продавцов родины ПДС. Обещают свой подгнивший евросоюзный “райский сад”. Понятно, что в их обещания люди не верят. Но то, что Молдова перешла под внешнее управление, значит одно — у власти предатели, которых нужно судить за измену родине», — подчеркнул Шор.