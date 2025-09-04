Дмитриев добавил на картинку со «зверями ШОС» американского орлана

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал обновленную картинку с животными, символизирующими страны ШОС, добавив туда США.
В первоначальном варианте, на ранее опубликованном изображении, были представлены нарисованные тигр (символизирующий Индию), бурый медведь (Россия) и панда (Китай), сидящие под «своими» флагами за круглым столом и пьющие чай. В новой версии между медведем и пандой добавился американский орлан.
Дмитриев опубликовал картинки в соцсети X*: первую два дня назад (после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае), добавив хештеги «ШОС», «Саммит ШОС 2025» (на английском языке), а вторую сегодня, сделав репост предыдущего изображения и добавив подпись «представьте» (на английском) и эмодзи «голубь», символизирующий мир.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.