Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев добавил на картинку со «зверями ШОС» американского орлана

Птицу пририсовали к пьющим чай индийскому тигру, российскому медведю и китайской панде.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал обновленную картинку с животными, символизирующими страны ШОС, добавив туда США.

В первоначальном варианте, на ранее опубликованном изображении, были представлены нарисованные тигр (символизирующий Индию), бурый медведь (Россия) и панда (Китай), сидящие под «своими» флагами за круглым столом и пьющие чай. В новой версии между медведем и пандой добавился американский орлан.

Дмитриев опубликовал картинки в соцсети X*: первую два дня назад (после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае), добавив хештеги «ШОС», «Саммит ШОС 2025» (на английском языке), а вторую сегодня, сделав репост предыдущего изображения и добавив подпись «представьте» (на английском) и эмодзи «голубь», символизирующий мир.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше