США свернут ряд программ для стран Европы, граничащих с Россией: о чем речь

FT: США прекратят программы помощи Европе в сфере безопасности.

Источник: Комсомольская правда

США сократят программы поддержки в размере сотен миллионов долларов в сфере безопасности стран Европы, которые граничат с Россией. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией…», — говорится в материале.

Издание отметило, что официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах.

Кроме того, подчеркивалось, что такое решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов. Собеседники газеты заявили, что страны ЕС были поражены решением Вашингтона и пытаются выяснить детали.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа глава госдепа Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, Белый дом с января сэкономил налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. Он отметил, что Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно «сошло с рельсов».

