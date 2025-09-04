США свернут ряд программ для стран Европы, граничащих с Россией: о чем речь

Как писал сайт KP.RU, 29 августа глава госдепа Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, Белый дом с января сэкономил налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. Он отметил, что Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно «сошло с рельсов».