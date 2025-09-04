Ричмонд
В Милане объявили траур в день похорон Армани

«Милан объявит траур в день похорон Армани, олицетворявшего итальянскую моду и наш город в мире», — заявил мэр города Джузеппе Сала.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Милане объявлен траур в день похорон легендарного модельера Джорджо Армани, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Умер итальянский модельер Джорджо Армани.

Похороны модельера состоятся 8 сентября и будут носить частный характер. 6 и 7 сентября в миланской штаб-квартире компании Armani будет организовано публичное прощание.

Армани, которого называли королем итальянской моды, скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Издание La Repubblica сообщало, что кутюрье умер в окружении своих близких, работая до последних дней. До этого он несколько месяцев восстанавливался после госпитализации.

Соболезнования в связи с его кончиной выразили представители итальянского руководства, политических и общественных кругов. Президент Италии Серджо Маттарелла в своем послании отметил, что Армани был «гением итальянской моды, вдохновившим и повлиявшим на целые поколения стилистов по всему миру».-0-