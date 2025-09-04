США свернут программы помощи в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США свернут программы помощи в сфере безопасности европейским странам, граничащим с Россией. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT), сообщает РИА Новости.
По данным источников издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам о прекращении финансирования со стороны США программ по обучению и оснащению военных в восточноевропейских странах.
Указывается, что данное решение может привести к сокращению финансирования на сотни миллионов долларов. Собеседники издания отмечают, что страны Евросоюза были поражены таким решением США и стремятся получить более подробную информацию. -0-