FT: США свернут программы помощи в обороне для граничащих с РФ стран Европы

«Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», — приводит газета в информацию, полученную от людей, знакомых с ситуацией.