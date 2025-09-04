Ричмонд
FT: США свернут программы помощи в обороне для граничащих с РФ стран Европы

Поддержка обходилась Вашингтону в сотни миллионов долларов, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

США прекратят финансировать программы в сфере безопасности в отношении европейских стран, граничащих с Россией, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», — приводит газета в информацию, полученную от людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что эта поддержка обходилась США в сотни миллионов долларов.

Страны Европы шокированы решением американских властей и пытаются прояснить подробности, говорится в статье.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий после переговоров в Белом доме заявил, что получил от американского президента Дональда Трампа гарантии безопасности Польши, в том числе за счет увеличения военного контингента США в стране.

