Туск: НАТО хочет склонить США к большему давлению на РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, что страны НАТО, обсуждающие гарантии безопасности для Украины, планируют склонить США к большему давлению на Россию.
По словам польского чиновника, в вопросе гарантий безопасности Украине, которые должны обеспечить страны Европы, имеются конкретные данные о численности военных контингентов, объемы техники, а также распределение обязанностей.
«Все очень хотели, чтобы прежде всего американцы увидели, что если Европа что-то обещает, то доставляет. Чтобы в связи с тем склонить американских партнеров к тому, чтобы оказать большее давление на Путина», — сказал Туск на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Париже.
Напомним, ранее сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвовавшая по видеосвязи во встрече лидеров стран «коалиции желающих», подтвердила, что Рим не будет отправлять свои войска на Украину.