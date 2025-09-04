Ричмонд
ЦАХАЛ заявил, что контролирует 40% территории города Газа

По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Эфи Дефрина, военные намерены продолжать наступательную операцию. «Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни», — сказал он.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военные контролируют 40% территории города Газа, сообщает ТАСС.

Дефрин добавил, что Израиль намерен последовательно усиливать давление на вооруженные формирования палестинского движения ХАМАС. -0-

