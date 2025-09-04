Ричмонд
Bild: у лидеров стран Европы состоялся «горячий разговор» с Трампом

Европейцы не ожидают от лидера Белого дома введения новых санкций против России, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом после встречи «коалиции желающих» в Париже был напряженным из-за разногласий по антироссийским санкциями, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

«Состоялся напряженный телефонный разговор между президентом Трампом и главами европейских государств и правительств, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — говорится в статье.

По данным источника, лидеры ЕС предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей, чтобы создать общую рабочую группу по вопросу введения новых санкций против Москвы. При этом главы стран Европы не ожидают от Трампа введения новых санкций против России, среди них царит «недовольство и разочарование», говорится в статье.

Ранее источник в Белом доме рассказал, что Трамп в телефонном разговоре с лидерами европейских государств потребовал отказаться от закупок нефти из России.

