Bild: у лидеров стран Европы состоялся «горячий разговор» с Трампом

По данным источника, лидеры ЕС предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей, чтобы создать общую рабочую группу по вопросу введения новых санкций против Москвы. При этом главы стран Европы не ожидают от Трампа введения новых санкций против России, среди них царит «недовольство и разочарование», говорится в статье.