Рубио не волнует реакция ООН на уничтожение лодки с наркотиками

Госсекретарь США заявил, что в ООН не знают, о чем говорят.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выступил с заявлением, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском бассейне, передает агентство РИА Новости.

«Якобы Венесуэла не вовлечена в наркотрафик, потому что так говорит ООН. Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит», — сказал американский чиновник.

Кроме того, Марко Рубио напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке, а в Белом доме считают его «беглецом от правосудия».

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ВС США атаковали судно венесуэльской банды в международных водах, по его словам, ликвидированы 11 человек. Кроме того, Трамп показал кадры удара по судну, на котором якобы перевозили наркотики.

