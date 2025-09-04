Ричмонд
Посол Словакии: я с большим уважением отношусь к белорусскому народу

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызывает уважение, как Беларусь защищает себя и строит собственную жизнь. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш на торжественном мероприятии по случаю 81-й годовщины Словацкого национального восстания и Дня Конституции этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание, что приехал во второй раз в Беларусь в качестве посла Словакии и что с огромным уважением относится к белорусскому народу.

Шестаков: Беларусь надеется на полное восстановление сотрудничества со Словакией уже в скором времени.

«Для нас большая честь, что мы снова можем вернуться к традиции, которую словацкое посольство как посольство страны Евросоюза продолжает, чтобы мы жили в дружбе и сотрудничестве», — подчеркнул Йозеф Мигаш, обращаясь к собравшимся на торжественном мероприятии.

Глава дипломатической миссии подробно остановился на особенностях Словацкого национального восстания, 81-я годовщина которого сейчас отмечается, и на том, какой вклад внес словацкий народ в Великую Победу над фашизмом.

«Это наш самый главный и самый значимый праздник», — отметил посол.

Он также остановился на праздновании Дня Конституции Словакии и на том, что после разделения на две страны мирным конституционным путем словацкий и чешский народы живут в мире и согласии.

На мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков, который подчеркнул важность развития дружбы и сотрудничества со Словакией. -0-

