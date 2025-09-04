Франция заключила контракт на разработку прототипа лазерного оружия

Министерство обороны Франции объявило о подписании контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного вооружения высокой мощности для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Согласно документу, в августе Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) направила консорциуму заказ на разработку комплекса под названием «Система лазерной обороны нового поколения» (Syderal). Комплекс будет предназначен для борьбы с БПЛА и для ПВО ближнего радиуса действия.
Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических дронов, минометных и реактивных снарядов, а также управляемых боеприпасов в любое время суток.
Внедрение комплекса в вооруженные силы Франции планируется к 2030 году.
До этого во Франции применялась лазерная система HELMA-P, которую в 2023 году тестировали на фрегате ВМС в Средиземном море, а также использовали для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже 2024 года.
Ранее в России провели масштабные испытания лазерных систем борьбы с БПЛА.