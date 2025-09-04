КГБ Белоруссии сообщил о задержании польского шпиона в Витебской области

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже. По данным телеканала «Беларусь 1», он собирал сведения о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025».
Задержание произошло в городе Лепель Витебской области. У мужчины, названного как Гжегож Гавел, обнаружили распечатку объемом восемь страниц формата А4.
Этот документ, как уточняется, представлял собой ксерокопию материалов по учениям «Запад-2025» и имел гриф секретности.
Ранее под Херсоном задержали передававшего СБУ данные о ВС РФ украинского шпиона.