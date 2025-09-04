Ричмонд
КГБ Белоруссии сообщил о задержании польского шпиона в Витебской области

Шпион собирал сведения о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025».

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже. По данным телеканала «Беларусь 1», он собирал сведения о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025».

Задержание произошло в городе Лепель Витебской области. У мужчины, названного как Гжегож Гавел, обнаружили распечатку объемом восемь страниц формата А4.

Этот документ, как уточняется, представлял собой ксерокопию материалов по учениям «Запад-2025» и имел гриф секретности.

Ранее под Херсоном задержали передававшего СБУ данные о ВС РФ украинского шпиона.