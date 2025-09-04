Макрон заявил о скорой работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности Украине

Как отмечает ТАСС, президент Франции также сообщил, что ключевой мерой гарантий безопасности участники встречи определили дальнейшую поддержку украинской армии и отказ от сокращения ее численности. Вторым важным аспектом является отправка «сил поддержки», которые будут размещены не на линии боевого соприкосновения, а в определенных районах, которые еще предстоит согласовать. По словам Макрона, 26 стран из 35, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность участвовать в данной операции, однако он уклонился от ответов на вопросы о численности и национальном составе этих сил. Известно, что Польша и Италия, в частности, отказались от отправки своих войск в Украину даже после окончания боевых действий.