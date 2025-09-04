Макрон заявил о скорой работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности Украине

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Коалиция желающих» в скором времени приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров «коалиции желающих» в Париже, сообщает РИА Новости.
«Сейчас уже прошла формализация оперативных деталей. Теперь мы будем работать над юридической и политической формализацией, которая будет согласовываться с договором о прочном мире», — сказал Макрон.
Как отмечает ТАСС, президент Франции также сообщил, что ключевой мерой гарантий безопасности участники встречи определили дальнейшую поддержку украинской армии и отказ от сокращения ее численности. Вторым важным аспектом является отправка «сил поддержки», которые будут размещены не на линии боевого соприкосновения, а в определенных районах, которые еще предстоит согласовать. По словам Макрона, 26 стран из 35, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность участвовать в данной операции, однако он уклонился от ответов на вопросы о численности и национальном составе этих сил. Известно, что Польша и Италия, в частности, отказались от отправки своих войск в Украину даже после окончания боевых действий.
Владимир Зеленский по итогам встречи также заявил, что Европа разместит свои войска в Украине. «Пока трудно сказать, о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — уточнил он. При этом Зеленский отказался приехать в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны подтвердила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для гарантий безопасности Украине, передает РИА Новости. По ее слова, ЕС в рамках своей военной миссии уже подготовил почти 90 тыс. украинских военных.
Кроме того, страны, входящие в коалицию, выразили готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. -0-