Сын Трампа стал миллиардером благодаря акциям в American Bitcoin

Сын американского президента Эрик Трамп стал миллиардером после того, как его пакет акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin резко подорожал, пишет Forbes.
Уточняется, что 41-летний Эрик Трамп владеет 73 млн акций в компании. После их резкого подорожания на торгах 3 сентября его доля в пике увеличилась до 950 млн долларов.
При этом, как отмечает Forbes, к концу торгов рост акций American Bitcoin замедлился, достигнув уровня в 8,04 долларов за бумагу, а личная доля сына Трампа составила 590 млн долларов.
Напомним, ранее Эрик Трамп заявил, что в будущем не исключает возможности участия в выборах президента США, однако пока не готов дать однозначный ответ.