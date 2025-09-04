КГБ Белоруссии задержал шпиона, собиравшего данные об учениях «Запад-2025»

Согласно информации источника, задержание было произведено в городе Лепель Витебской области. В ходе операции сотрудники КГБ взяли под стражу гражданина Польши Гжегоша Гавела. При обыске у мужчины была обнаружена ксерокопия документа по учениям «Запад-2025», распечатанная на восьми страницах формата А4. На документах также был гриф секретности.