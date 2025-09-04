Ричмонд
КГБ Белоруссии задержал шпиона, собиравшего данные об учениях «Запад-2025»

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали шпиона из Польши, при котором были обнаружены ксерокопии документов по учениям «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал шпиона из Польши, собиравшего данные о предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщал телеканал «Беларусь 1».

Согласно информации источника, задержание было произведено в городе Лепель Витебской области. В ходе операции сотрудники КГБ взяли под стражу гражданина Польши Гжегоша Гавела. При обыске у мужчины была обнаружена ксерокопия документа по учениям «Запад-2025», распечатанная на восьми страницах формата А4. На документах также был гриф секретности.

Ранее KP.RU сообщал, что российско-белорусские военные учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Во время них военные дружественных государств отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсантами противника.