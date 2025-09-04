Дан: Румыния не планирует отправлять войска на Украину

Румыния не собирается направлять свой военный контингент на территорию Украины, но планирует оказать содействие операциям по поддержанию мира, заявил румынский лидер Никушор Дан.
«Многие из стран, которые находятся вблизи России, приняли то же решение, которое приняли и мы, — не направлять людей на Украину после возможного мира или возможного прекращения огня», — сказал президент Румынии в интервью телеканалу Antena 1.
Дан пояснил, что государство намерено участвовать в поддержании мира логистически, своими базами. При этом он отметил, что для этого необходимо достичь мира или, по крайней мере, добиться прекращения огня.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже сообщил, что 26 государств выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена отправлять своих военнослужащих на территорию Украины, даже когда боевые действия там прекратятся. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также подтвердила, что Рим не будет отправлять свои войска на Украину.