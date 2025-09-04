Дан: Румыния не планирует отправлять войска на Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже сообщил, что 26 государств выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена отправлять своих военнослужащих на территорию Украины, даже когда боевые действия там прекратятся. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также подтвердила, что Рим не будет отправлять свои войска на Украину.