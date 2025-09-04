Bild: у европейских лидеров состоялся «горячий телефонный разговор» с Трампом

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У участников «коалиции желающих» состоялся «горячий телефонный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, после которого европейские лидеры чувствуют недовольство и разочарование, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По данным источников издания, европейцы после состоявшегося телефонного разговора не ожидают, что Трамп введет санкции против России. При этом европейские лидеры предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по вопросу введения новых санкций против России.
«Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — указывает газета. Она также отмечает, что президент США обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти. -0-