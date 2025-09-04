Bild: у европейских лидеров состоялся «горячий телефонный разговор» с Трампом

По данным источников издания, европейцы после состоявшегося телефонного разговора не ожидают, что Трамп введет санкции против России. При этом европейские лидеры предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по вопросу введения новых санкций против России.