Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: у европейских лидеров состоялся «горячий телефонный разговор» с Трампом

По данным источников издания, европейцы после состоявшегося телефонного разговора не ожидают, что Трамп введет санкции против России.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У участников «коалиции желающих» состоялся «горячий телефонный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, после которого европейские лидеры чувствуют недовольство и разочарование, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным источников издания, европейцы после состоявшегося телефонного разговора не ожидают, что Трамп введет санкции против России. При этом европейские лидеры предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по вопросу введения новых санкций против России.

«Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — указывает газета. Она также отмечает, что президент США обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше