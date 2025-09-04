Фицо обсудит с Зеленским энергоинфраструктуру на встрече в Ужгороде

Одной из основных тем обсуждения на встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой кабмина Украины Юлией Свириденко станет энергетическая инфраструктура, приводит агентство TASR сообщении пресс-службы словацкого правительства.
«Одной из главных тем обсуждения на встрече будет энергетическая инфраструктура», — сообщили в кабмине.
После встречи премьер Словакии и Зеленский проведут пресс-конференцию, на которой расскажут об итогах встречи.
Отмечается, что встреча состоится 5 сентября в украинском Ужгороде, куда Фицо прибудет после завершения визита в Китай, где он принял участие в параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
Напомним, 22 августа Украина нанесла ракетный удар по трубопроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Словакию и Венгрию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки нападением на суверенитет государства.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз проигнорировал просьбы Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод «Дружба».