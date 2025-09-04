Рубио заявил, что США могут вернуть свои войска в Эквадор

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выступил с заявлением, что США могут вернуть своих военнослужащих на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса.
«Эквадор — это суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас… Если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем», — заявил Рубио.
Кроме того, американский госсекретарь напомнил, солдаты США находились в Эквадоре до 2009 года. Также он указал, что Вашингтон рассматривает республику в качестве союзника в «очень стратегической части мира».
Напомним, ранее сегодня Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском бассейне.