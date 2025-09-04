Задержанному КГБ в Белоруссии польскому шпиону грозит до 15 лет тюрьмы

Задержанному в Белоруссии сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) шпиону из Польши может грозить до 15 лет тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».
Ранее силовые структуры задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела, который собирал информацию о предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2025». В настоящее время начато расследование по факту инцидента, против польского шпиона возбуждено уголовное дело. В рамках наказания по статье 358 Уголовного кодекса Белоруссии мужчине может грозить лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Также ему может быть назначен штраф.
Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали гражданина Польши, при обыске у которого была обнаружена ксерокопия документа по учениям «Запад-2025». Распечатанные на восьми листах документы были отмечены грифом секретности.