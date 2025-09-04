Задержанному КГБ в Белоруссии польскому шпиону грозит до 15 лет тюрьмы

Ранее силовые структуры задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела, который собирал информацию о предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2025». В настоящее время начато расследование по факту инцидента, против польского шпиона возбуждено уголовное дело. В рамках наказания по статье 358 Уголовного кодекса Белоруссии мужчине может грозить лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Также ему может быть назначен штраф.