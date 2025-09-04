Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента США Дональда Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.

«Военно-морская база “Грейт-Лейкс” станет центром предстоящих операций, курируемых Министерством внутренней безопасности», — сообщили источники газете.

База также потенциально может быть использована в качестве места для размещения национальной гвардии или действующих военнослужащих, если Трамп отдаст приказ о переброске войск в Чикаго.

По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства (для сравнения: в Нью-Йорке — 377 убийств, в Лос-Анджелесе — 268 также за прошлый год). Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.

В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше