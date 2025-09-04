WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента США Дональда Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.
«Военно-морская база “Грейт-Лейкс” станет центром предстоящих операций, курируемых Министерством внутренней безопасности», — сообщили источники газете.
База также потенциально может быть использована в качестве места для размещения национальной гвардии или действующих военнослужащих, если Трамп отдаст приказ о переброске войск в Чикаго.
По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства (для сравнения: в Нью-Йорке — 377 убийств, в Лос-Анджелесе — 268 также за прошлый год). Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год.
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов. -0-