WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию.