Компании из Китая заняли рекордную площадь складов в Великобритании

Bloomberg отмечает, что на фоне изменений в мировой торговле китайские компании все активнее занимают площади на складах в Европе. Так, один из крупнейших логистических девелоперов Китая — GLP -за последние пять лет арендовал склады в Великобритании, Германии, Польше и Италии для развития онлайн-торговли.