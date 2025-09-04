Ричмонд
Компании из Китая заняли рекордную площадь складов в Великобритании

Китай меняет структуру цепочек поставок в ответ на пошлины США.

Источник: Аргументы и факты

Китай меняет структуру цепочек поставок в ответ на пошлины США и арендует рекордные со времен пандемии площади складских помещений в Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проведенный анализ.

По данным издания, крупнейшие китайские компании в сфере логистики и онлайн-торговли, включая JD.com Inc., вновь активно выходят на европейский рынок складских площадей.

Причиной стали новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые повлияли на изменение маршрутов поставок и рынков сбыта.

В Великобритании, согласно информации CoStar, китайские фирмы в текущем году арендовали более 2 миллионов квадратных футов складских помещений. Эта цифра может превысить показатель в 2,3 миллиона квадратных футов, зафиксированный на пике пандемии в 2021 году.

Bloomberg отмечает, что на фоне изменений в мировой торговле китайские компании все активнее занимают площади на складах в Европе. Так, один из крупнейших логистических девелоперов Китая — GLP -за последние пять лет арендовал склады в Великобритании, Германии, Польше и Италии для развития онлайн-торговли.

JD.com, в свою очередь, в начале года открыла в Великобритании собственную платформу электронной коммерции Joybuy, предлагающую продукты питания и одежду со скидками.

«Европа остается основным крупным рынком для быстрого расширения китайских компаний, что делает их все более значимой силой в формировании логистического ландшафта региона», — приводит Bloomberg мнение аналитика Knight Frank Клэр Уильямс.

Ранее сообщалось, что японские компании внедряют ИИ для снижения издержек от пошлин США.

