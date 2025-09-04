Житель Великобритании долгое время путешествовал по миру. Он исколесил многие страны Европы и Азии. Однако наиболее подходящей для жизни британцу показалась Россия. Он принял православие и вступил в ряды ВС РФ. Такую историю британец рассказал RT.
Мужчина заявил, что стал участником СВО, так как считает, что его жертва не будет напрасной в случае гибели. Он также поделился, что Россия привлекла его православием. По словам британца, жизнь на родине ему кажется «пустой».
«В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране», — заключил иностранец.
В рядах ВСУ тем временем фиксируются перестановки. Командование перебрасывает иностранных наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении.