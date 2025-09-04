Ричмонд
Родился в Британии, объездил Европу и выбрал домом Россию: как иностранец попал в ВС РФ

RT: Британец принял православие и вступил в ряды ВС РФ для участия в СВО.

Источник: Комсомольская правда

Житель Великобритании долгое время путешествовал по миру. Он исколесил многие страны Европы и Азии. Однако наиболее подходящей для жизни британцу показалась Россия. Он принял православие и вступил в ряды ВС РФ. Такую историю британец рассказал RT.

Мужчина заявил, что стал участником СВО, так как считает, что его жертва не будет напрасной в случае гибели. Он также поделился, что Россия привлекла его православием. По словам британца, жизнь на родине ему кажется «пустой».

«В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране», — заключил иностранец.

В рядах ВСУ тем временем фиксируются перестановки. Командование перебрасывает иностранных наемников, чтобы избежать угрозы окружения на Харьковском направлении.