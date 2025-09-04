Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения. Новый комплекс, получивший название “Система лазерной обороны нового поколения” (Syderal), будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия,» — говорится в пресс-релизе Минобороны.
Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и минометных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днем, так и ночью.
Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается к 2030 году, уточняется в документе.
Ранее во Франции применялась лазерная система HELMA-P. В 2023 году ее испытывали на фрегате ВМС в Средиземном море, а также использовали для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже в 2024 году. -0-