ООН призывает страны представить свои планы по климату «как можно скорее», до начала COP30

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство стран, включая страны — члены ЕС, пропустили февральский срок представления новых климатических планов, и давление на них растет по мере приближения климатического саммита ООН. ООН призвала страны представить свои национальные планы по климату в этом месяце. Об этом пишет Euronews.
«Определяемые на национальном уровне вклады» (ОНУВ) требуются в соответствии с Парижским соглашением. В них должно быть описано, как то или иное государство планирует сократить вредные выбросы к 2035 году.
В письме, адресованном почти 200 странам, исполнительный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Саймон Стил призвал их представить свои планы «как можно скорее».
Большинство пропустили крайний срок, установленный на февраль 2025 года. И даже спустя шесть месяцев многие страны, которые возглавляют рейтинг по уровню загрязнения, не направили для оценки свои обновленные планы. В их число входят и государства — члены ЕС. Брюссель медлит из-за того, что до сих пор не завершены переговоры по климатическим целям блока на 2040 год.
Ряд стран, включая Францию и Польшу, призвали отложить утверждение юридических обязательств на 2040 год. На этой неделе французские власти потребовали, чтобы решение этих вопросов доверили не министрам охраны окружающей среды, а национальным лидерам, что может еще больше затормозить реализацию Парижского соглашения.
ООН попросила страны представить свои ОНУВ в течение сентября, чтобы можно было оценить их усилия до начала климатической конференции COP30 в Бразилии, которая намечена на ноябрь.
«Эти национальные климатические планы — не просто слова на бумаге; они являются одними из самых мощных двигателей экономического роста и повышения уровня жизни в этом столетии, а также краеугольным камнем борьбы человечества с общемировым климатическим кризисом», — отметил Стил в своем письме.
Он поблагодарил те страны, которые уже представили свои планы, заявив, что некоторые из них «находятся на пути к буму чистой энергетики».
Рамочная конвенция ООН об изменении климата должна провести новый обзор своих обязательств и подготовить доклад по нему к COP30.
Планы, представленные до конца сентября, войдут в это «важное обновление», написал Стил. Он призвал мировых лидеров использовать Генеральную Ассамблею ООН 24 сентября в Нью-Йорке в качестве платформы для объявления новых направлений своей политики. -0-