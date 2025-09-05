В Белом доме рассказали о планах Трампа на встречу с Путиным и Зеленским

В четверг, 4 сентября, состоялась очередная встреча членов «коалиции желающих». В беседе принял участие и спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Он сообщил о готовности хозяина Белого дома провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal.
Стивен Уиткофф заявил, что Дональд Трамп намерен рассмотреть разные способы достижения мира на Украине. По словам спецпосланника, президент США открыт к дальнейшему диалогу.
По результатам встречи «коалиции желающих» 26 государств взяли на себя обязательства отправить на Украину военных при прекращения огня. Всего в коалицию входят 35 стран. Оставшиеся девять государств обдумывают решение по миротворцам.