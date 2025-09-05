Трамп после разговора с евролидерами показал совместное фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп разместил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп сделал это после окончания видеоконференции с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.
Фото российского и американского лидера было сделано на Аляске. Они запечатлены смотрящими в небо. Трамп опубликовал также фото истребителей F-35 во главе с бомбардировщиком B-2, за которыми наблюдали президенты.
Фото: скриншот из аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Владимир Зеленский и лидеры стран Европы провели совместную видеоконференцию в четверг, 4 сентября.
Западные СМИ сообщали, что во время этой видеоконференции президент США раскритиковал ЕС за лицемерие из-за покупки российской нефти, несмотря на антироссийскую риторику.
Сообщалось также, что Трамп потребовал, чтобы все они отказались от закупок российской нефти полностью, а не частично и на словах и якобы приказал европейским лидерам оказывать экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за поддержку России в контексте конфликта на Украине.