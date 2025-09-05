WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании «коалиции желающих» сообщил, что американский лидер Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, Уиткофф также заявил, что Трамп «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира в Украине».
Ранее в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент в Украину после установления перемирия или мира. -0-