В Польше опровергли причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии

Тем не менее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям «Запад-2025» с грифом «Секретно». Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, это, и не только это, полностью задокументировано на видео.