В Польше опровергли причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии

ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Польские спецслужбы отрицают причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии гражданина Польши, поясняя, что он является монахом.
Ранее белорусское телевидение сообщило, что Комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям «Запад-2025».
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский написал на платформе Х, что «арест гражданина Польши белорусским КГБ — очередная провокация режима Лукашенко против нашей страны… Польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации о военных учениях».
Тем не менее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям «Запад-2025» с грифом «Секретно». Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, это, и не только это, полностью задокументировано на видео.
Среди личных вещей поляка найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, переданная ему сим-карта, зарегистрированная на другое лицо.
Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии. Как говорится в репортаже, поляк через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки. Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам, в частности, агентству внутренней безопасности Республики Польша.
Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.