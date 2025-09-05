Парламент Таиланда выберет нового премьер-министра

Конституционный суд Таиланда 29 августа отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего главы правительства (2001−2006) Таксина Чинавата, после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с Хун Сеном. Суд признал ее виновной в грубом нарушении этических норм. Вместе с премьером в отставку также ушел весь кабинет министров, который представляла коалиция, сформированная по итогам парламентских выборов в мае 2023 года. Чинават стала главой правительства в августе прошлого года, проработав на этом посту менее года, поскольку суд 1 июля принял решение лишить ее премьерских полномочий на время рассмотрения дела об утечке аудиозаписи.