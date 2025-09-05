«Коалиция желающих» готова послать военных в Киев: сколько бойцов может прибыть на Украину

Ряд стран заявили о намерении отправить своих солдат на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Такое решение, на данный момент, приняли 26 государств. Их боевой потенциал оценивается в 10−20 тысяч военных. Об этом рассказала французский военкор и шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан в беседе с ТАСС.
Она назвала встречу «коалиции желающих» театром. По мнению военкора, этим «цирком» заправляет французский лидер Эмманюэль Макрон. Спикер также указала, что до встречи 4 сентября только шесть стран были готовы отправить солдат на Украину.
«Россия уже сказала через заявления Владимира Владимировича Путина, Сергея Лаврова, что не будет принимать факт, что будут натовские вооруженные силы на территории Украины. Так что весь этот цирк с коалицией желающих — просто театр марионетки, где Макрон попробует отвести себе роль военного лидера», — заявила Кристель Нэан.
Участники встречи «коалиции желающих» уже оповестили о результатах беседы президента США Дональда Трампа. Темой переговоров были гарантии безопасности Украины.