«Коалиция желающих» готова послать военных в Киев: сколько бойцов может прибыть на Украину

«Россия уже сказала через заявления Владимира Владимировича Путина, Сергея Лаврова, что не будет принимать факт, что будут натовские вооруженные силы на территории Украины. Так что весь этот цирк с коалицией желающих — просто театр марионетки, где Макрон попробует отвести себе роль военного лидера», — заявила Кристель Нэан.