Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным на Аляске

После разговора с европейскими лидерами 4 сентября, президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Снимок был сделан на саммите Россия — США в Анкоридже на Аляске.

Источник: Reuters

На фото оба президента смотрят в небо. Следующим постом господин Трамп разместил снимок, на котором над ними пролетает группа из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США.

В четверг прошла встреча «коалиции желающих», в которой участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп присоединился к ним по видеосвязи.

По информации немецкой газеты Bild, разговор был напряженным. Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США потребовал от Европы отказаться от закупок российской нефти.

