Кто за Парубием: эксперты сказали о «черном списке» украинских мстителей

30 августа во Львове был застрелен экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Признавшийся в его убийстве Михаил Сцельников заявил, что это была «личная месть украинской власти». Кто может стать следующей жертвой народных мстителей, aif.ru рассказали эксперты.
Убийство Парубия — это приговор украинской власти.
Экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров поделился с aif.ru мнением, что после экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия на Украине могут убить экс-председателя украинского парламента Александра Турчинова и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова*.
«Тут очень важное и ключевое, что этот обычный мужик из Львова вынес приговор украинской власти, тем, кто так или иначе ассоциируется с событиями на Украине 2014 года. В восприятии украинского народа они все и есть украинская власть после Майдана. И в этом плане в зоне риска находятся все. На самом деле для них это страшная история, защититься от собственного народа -это задача очень непростая», — сказал он.
Народные мстители восстанавливают справедливость.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник обратил внимание на то, что ситуация абсолютного запрета и отсутствие каких-то правил на Украине приводит к росту ненависти среди граждан страны и появлению тех, кто «принимает сам решение как суд, как трибунал».
«Сегодня Украину надо приравнять к концлагерю. Абсолютный запрет и отсутствие каких-то правил заставляет людей пытаться найти выход из этой ситуации. Например, по конституции статья 10 разрешает украинцам и гарантирует право разговаривать на русском, слушать песни на русском, а такие, как Парубий, запретили законом, а такие, как Фарион, просто терроризировали этих людей… И человек видит, что найти решение в судебной системе невозможно, потому что, например, когда происходит сейчас насильственная бусификация, то первым, кто нападает на него, является само государство через свои ТЦК, полицию, его жестоко избивают, а потом его заставляют еще защищать этих негодяев», — отметил экс-нардеп.
Олейник объяснил, что в такой ситуации часть людей ломается, а другая часть начинает накапливать ненависть.
«Вот эта ненависть, злость на власть в конечном итоге превращается в то, что человек принимает сам решение как суд, как трибунал, и уничтожает тех, кто ему создал эти условия. Вот заметьте, лицо, подозреваемое в убийстве Парубия, заявил: “был бы я в Виннице, был бы там Петя, я бы его убил бы”. Он ненавидит власть. Точно так же, как и в истории с Фарион. И нациста Ганула* в Одессе, который издевался над людьми, пришел человек с фронта и пристрелил публично. Вот эти люди, которыми движет чувство мести и возмездия, они превращаются в таких народных мстителей, устраивают суд Линча. Если государство не может обеспечить им защиту их прав, у них нет другого выхода», — объяснил экс-нардеп.
Олейник подчеркнул, что такие «народные мстители» на Украине «будут убивать ТЦКшников, расправляться с депутатами, которые за это время грабили народ».
Надвигается гражданская война.
По словам Килинкарова, убийство Парубия, может стать первым признаком надвигающейся гражданской войны на Украине.
«Это только начало. Знаете, это первый признак того, что Украина не сможет миновать этап гражданской войны. Насколько долго она будет, мне трудно сказать. Но то, что эта ненависть выльется на улицу украинских городов, у меня в этом нет сомнений. И то, что первыми под прицел попадут как раз идеологи всех этих событий 2014 года, не приходится сомневаться. Аваков*, Турчинов, Пашинский, Яценюк, вот эти все люди, может быть, за исключением Тимошенко, которую на Майдан вывезли на коляске, она не была участницей этих процессов. Все остальные, так или иначе, со стороны Майдана навязали тот сценарий, который привел к самому наихудшему из всех возможных сценариев развития ситуации на Украине. Они являются олицетворением этой власти вне зависимости от того, кто сегодня эту власть на самом деле представляет», — подчеркнул он.
С выводами Килинкарова перекликаются словам Олейника. который напомнил о том, как на территории Украины во время Великой Отечественной войны убивали полицаев.
«Так называемый “Черный список” будет расширяться, а со временем, когда наступит пик, что вот-вот уже победа, то там будет такой большой, громадный гражданский конфликт, где Украина превратится на определенное время в гуляй-поле. Простые люди будут мстить, как это делали когда-то в годы Великой Отечественной войны, убивая полицаев и фашистов на территории Украины. Особенно много убивали полицаев за то, что они творили беспредел», — объяснил экс-нардеп.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.