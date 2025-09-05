«Это только начало. Знаете, это первый признак того, что Украина не сможет миновать этап гражданской войны. Насколько долго она будет, мне трудно сказать. Но то, что эта ненависть выльется на улицу украинских городов, у меня в этом нет сомнений. И то, что первыми под прицел попадут как раз идеологи всех этих событий 2014 года, не приходится сомневаться. Аваков*, Турчинов, Пашинский, Яценюк, вот эти все люди, может быть, за исключением Тимошенко, которую на Майдан вывезли на коляске, она не была участницей этих процессов. Все остальные, так или иначе, со стороны Майдана навязали тот сценарий, который привел к самому наихудшему из всех возможных сценариев развития ситуации на Украине. Они являются олицетворением этой власти вне зависимости от того, кто сегодня эту власть на самом деле представляет», — подчеркнул он.