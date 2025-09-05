Мигрантов в Белоруссии обязали знать госязык для работы

Документ определяет порядок оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков. Оценка осуществляется учреждениями образования, определенными пунктами проведения оценки знаний, в присутствии педагогического работника, должностного лица отдела по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел, других должностных лиц. Мигранты должны будут оплатить экзамен. Помещение пункта оценки знаний оснащается средствами аудио- и видеофиксации, а на выполнение заданий теста отводится 30 минут, говорится в постановлении.