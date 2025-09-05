В Израиле выступили против визита Макрона в страну

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро выразил сомнения в целесообразности визита президента Эммануэля Макрона в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.
По словам Саара, пока Париж предпринимает шаги, которые противоречат интересам безопасности Израиля, подобный визит не может считаться своевременным.
Саар подчеркнул, что намерение Франции признать палестинское государство приведёт к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, такая инициатива способна подорвать национальные интересы и безопасность Израиля, поэтому он призвал Париж пересмотреть данные планы.
При этом министр отметил, что Израиль стремится сохранить добрые отношения с Францией, однако ожидает от неё уважения к своей позиции по вопросам, которые имеют решающее значение для обеспечения безопасности страны.
Ранее посол США во Франции Чарльз Кушнер направил письмо президенту Эммануэлю Макрону, выразив недовольство недостаточными, по его мнению, мерами Парижа в борьбе с антисемитизмом.