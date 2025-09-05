Ричмонд
Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным

Снимок был сделан в момент, когда лидеры РФ и США смотрели в небо на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами поделился в своей соцсети Truth Social фотографией, на которой он запечатлен вместе с Владимиром Путиным на Аляске. Снимок был сделан в момент, когда оба лидера смотрели в небо.

В следующем посте американский лидер опубликовал кадр пролета стратегического бомбардировщика B-2 в сопровождении истребителей ВВС США. Именно эта авиагруппа появилась в небе над главами государств во время совместного фотографирования.

На опубликованном скриншоте сохранилась подпись фотобанка, в которой отмечается, что американская ударная авиация «поприветствовала» российского президента в момент его прибытия на саммит.

Ранее сообщалось, что Трамп склоняется к тому, чтобы возложить ответственность за провал своей мирной инициативы по Украине на европейских лидеров.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше