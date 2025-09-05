Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами поделился в своей соцсети Truth Social фотографией, на которой он запечатлен вместе с Владимиром Путиным на Аляске. Снимок был сделан в момент, когда оба лидера смотрели в небо.
В следующем посте американский лидер опубликовал кадр пролета стратегического бомбардировщика B-2 в сопровождении истребителей ВВС США. Именно эта авиагруппа появилась в небе над главами государств во время совместного фотографирования.
На опубликованном скриншоте сохранилась подпись фотобанка, в которой отмечается, что американская ударная авиация «поприветствовала» российского президента в момент его прибытия на саммит.
Ранее сообщалось, что Трамп склоняется к тому, чтобы возложить ответственность за провал своей мирной инициативы по Украине на европейских лидеров.