Срок ареста активистам блока «Победа» в Молдавии продлили на 30 суток

КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Кишиневский суд продлил в четверг срок содержания под стражей активистов оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Ильи и Ирины Вольчук ещё на 30 суток, сообщает местный телеканал «Первый в Молдове».
«Ирине и Илье Вольчук суд сектора Чеканы продлил арест еще на 30 суток. “Свободу Илье и Ирине!”, — скандировали сторонники политзаключенных, когда супругов увозили обратно в тюрьму № 13», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.