Суд признал незаконным недопуск к выборам партии «Великая Молдова»

«Он должен был взять самоотвод, но он специально принял незаконное решение, чтобы наказать именно меня, и, нарушая законы, оставил решение ЦИК безоговорочным. Но мы показали Высшей судебной палате, что он не имел права рассматривать кассационную жалобу ЦИК. И сегодня другие судьи приняли решение в нашу пользу, исходя из того, что ЦИК нарушил закон. Они оставили в силе решение Апелляционной палаты и заставили ЦИК рассмотреть заново нашу регистрацию и зарегистрировать партию “Великая Молдова” в избирательной кампании», — пояснила она.