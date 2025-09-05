Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании ВЭФ

Президент России Владимир Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится в десятый раз.
Вместе с российским лидером в сессии примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они станут почетными гостями форума. Все трое выступят и ответят на вопросы на пленарной сессии вместе с Путиным.
Президент России участвует в ВЭФ ежегодно. Традиционно центральное внимание в своих выступлениях он уделяет теме развития Дальнего Востока.
Первый Восточный экономический форум состоялся в 2015 году. Его начали проводить для поддержки ускоренного развития экономики ДФО и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 году мероприятие отменялось из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Напомним, 4 сентября Владимир Путин провёл встречу с Сонсаем Сипхандоном на полях Х ВЭФ. Мероприятие прошло на острове Русский во Владивостоке. Президент России также встретился с Гомбожавыном Занданшатаром и Ли Хунчжуном.