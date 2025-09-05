Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании ВЭФ

Традиционно центральное внимание в выступлениях Путина на ВЭФ уделяется теме развития Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится в десятый раз.

Вместе с российским лидером в сессии примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они станут почетными гостями форума. Все трое выступят и ответят на вопросы на пленарной сессии вместе с Путиным.

Президент России участвует в ВЭФ ежегодно. Традиционно центральное внимание в своих выступлениях он уделяет теме развития Дальнего Востока.

Первый Восточный экономический форум состоялся в 2015 году. Его начали проводить для поддержки ускоренного развития экономики ДФО и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 году мероприятие отменялось из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин провёл встречу с Сонсаем Сипхандоном на полях Х ВЭФ. Мероприятие прошло на острове Русский во Владивостоке. Президент России также встретился с Гомбожавыном Занданшатаром и Ли Хунчжуном.