Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании ВЭФ

Вместе с российским лидером в сессии примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они станут почетными гостями форума. Все трое выступят и ответят на вопросы на пленарной сессии вместе с Путиным.