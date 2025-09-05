Ричмонд
Трамп назвал нынешние контакты с Путиным «хорошими» и изъявил желание вновь созвониться

Трамп рассказал о намерении провести диалог с Путиным в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Глава государства анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп отметил, что диалог может произойти в ближайшее время. Он положительно оценил нынешние контакты с Владимиром Путиным.

«Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Советник президента РФ Антон Кобяков уточнил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции стран. Это решение направлено на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Советник российского лидера назвал последние контакты Владимира Путина и Дональда Трампа «очень важными событиями».

