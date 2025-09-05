Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

В четверг Дональд Трамп присоединился по видеосвязи к встрече «коалиции желающих», в которой участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. По информации немецкой газеты Bild, разговор был напряженным. После разговора президент США разместил в соцсети Truth Social свою фотографию с Владимиром Путиным перед переговорами на Аляске.